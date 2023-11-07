Внимательный незнакомец спас жителя Томска от подрыва на бомбе Baza: житель Томска нашел под своим автомобилем самодельную бомбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Томска обнаружил под своей машиной самодельную бомбу, сообщил Telegram-канал Baza. Первым ее заметил незнакомец, который начал сигналить мужчине, предупреждая о синем устройстве на днище автомобиля.

По информации канала, томич ехал в детский сад вместе с ребенком. На одной дороге с ним двигался внимательный незнакомец. Мужчина, распознавший сигналы, остановился и осмотрел машину. Увидев странный предмет, он вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сообщили о находке ФСБ и ОМОН. Устройство забрали на экспертизу, после которой выяснили, что оно сделано из части тротиловой шашки и запала.

По факту произошедшего была начата проверка. Мужчина утверждает, что припарковал автомобиль там же, где и всегда. Он также признался, что врагов у него нет, поэтому кто мог подкинуть устройство, остается загадкой.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Мелитополе обнаружили самодельное взрывное устройство, его уничтожили прибывшие на место взрывотехники. По информации канала, вес бомбы составлял около одного килограмма, ее изготовили с применением пластида. Минобороны эту информацию не комментировало.