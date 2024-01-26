Внезапно пропавшего судебного пристава нашли мертвым SHOT: в Белгородской области найден мертвым пропавший судебный пристав

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Белгородской области судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. По данным канала, его искали более суток.

Как сообщает SHOT, 41-летний мужчина 24 января покинул отделение ФССП в городе Валуйки на личном автомобиле. Однако в тот день пристав не вернулся домой и перестал выходить на связь. Его близкие обратились в полицию.

Поиски мужчины велись около суток. Его тело нашли 25 января рядом с машиной недалеко от села Шелаево, расположенное в 14 километрах от работы. Полицейские нашли на месте преступления две гильзы, а на машине пристава обнаружили отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие стороннему человеку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Санкт-Петербурге был обнаружен труп судебного пристава во дворе Василеостровского районного суда. Погибшему было 33 года, офицер работал в звании младшего лейтенанта. Рядом с ним лежало табельное оружие. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что смерть сотрудника ФССП наступила вне пределов территории суда, за его забором. На записи с камер видеонаблюдения видно, что перед смертью мужчина разговаривал с кем-то по телефону.