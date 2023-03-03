Внедорожник сбил троих детей в Нижнем Новгороде Дети в возрасте от 3 до 13 лет попали под внедорожник на переходе в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com/novgorod_52

В Нижнем Новгороде водитель внедорожника Hyundai Creta сбил на пешеходном переходе трех детей, сообщили NN.ru в городском управлении ГИБДД. Инцидент произошел 3 марта в 14:30. О состоянии детей информации нет, все они госпитализированы.

Не уступил дорогу пешеходам, которые переходили справа налево по ходу его движения. Совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, — рапортуют полицейские в видео ГИБДД региональной столицы.

Отмечается, что пешеходный переход был нерегулируемым. Городское сообщество «Регион-52 | Нижний Новгород» на странице «Вконтакте» уточняет, что пострадавшим детям 11, 13 лет и три года. Водитель — 51-летний мужчина.

Ранее в Петербурге задержали 10-летнего мальчика, который самостоятельно выехал на полосу дорожного движения на родительском автомобиле. Об этом его попросил пьяный отец. Ребенок успел проехать километр, прежде чем его заметил очевидец и вызвал службу ГИБДД. Против матери и отца мальчика составили протоколы об административных правонарушениях.