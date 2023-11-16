ВМФ предложил утилизировать аварийную атомную подлодку «Нерпа»

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Главкомат Военно-морского флота (ВМФ) России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что ремонтировать АПЛ, которая на данный момент находится на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, нецелесообразно.

Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать, — отметил собеседник.

В апреле 2020 года на борту АПЛ произошел взрыв баллона воздуха высокого давления. Он привел к повреждению корпусов, оборудования и вооружения субмарины.

Ранее сотрудники Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА» капитаны 1-го ранга Виталий Бычков и Владимир Семилетов заявили, что российские стратегические атомные подводные лодки класса «Борей» обладают гидроакустической системой, которая позволяет им обнаруживать объекты на расстоянии в полтора раза большем, чем схожие системы самых передовых американских многоцелевых подводных лодок. Кроме того, отечественные подлодки могут одновременно выслеживать не менее 30 подводных целей.

До этого подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний. Известно, что после пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.