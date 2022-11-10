Экстренные службы Херсона эвакуируются в последний момент вместе с военными ВГА Херсонской области: полиция и экстренные службы покинут Херсон в последний момент

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Полиция, а также экстренные, медицинские и социальные службы будут эвакуироваться из Херсона в последний момент вместе с военными, сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Мороз на стриме RT. По его словам, на данный момент в городе остались небольшие отряды полиции и медицинские работники.

Остались экстренные службы, остались небольшие отряды полиции, которые продолжают смотреть за порядком в Херсоне, также остались медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь, социальные работники, которые помогают. Понятно, что все эти люди будут эвакуированы вместе с военными, когда пройдет полная эвакуация и все военные покинут Херсон, — сказал он.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».