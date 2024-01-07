Вмешательство прокуратуры в ситуацию с отоплением в Подмосковье дало плоды В городах Мособласти устранили последствия аварийных ситуаций

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Прокуроры в городах Московской области побывали на местах коммунальных аварий и провели прием граждан, сообщила столичная прокуратура. Их вмешательство уже принесло свои плоды. Так, последствия ЧП были устранены почти во всех населенных пунктах Подмосковья.

В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные. После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области, — говорится в сообщении.

Кроме прочего, в Дмитрове была установлена дополнительная электроподстанция, а в Балашихе пересмотрен рабочий график котельной. Тепло возвращено более чем в 400 многоквартирных домов и три тысячи домовладений, где в общей сложности проживают 110 тысяч человек. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, добавила прокуратура.

Ранее оставшиеся без отопления жители Лыткарино вышли с пикетом на улицы. Они начали жечь костры, призывая власти решить проблему. По словам граждан, они замерзают в собственных домах.