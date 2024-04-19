Влюбленной паре устроили реалити-шоу со скрытой камерой в съемной квартире Ngs.ru: пара обнаружила скрытую камеру в съемной квартире в Новосибирске

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Житель Санкт-Петербурга приехал к возлюбленной в Новосибирск, где арендовал квартиру, однако внутри пара обнаружила скрытую камеру, передает портал Ngs.ru. Хозяйка жилплощади про этот нюанс их не предупредила, уточнили журналисты.

Мужчина для съема сначала заплатил предоплату в размере 7,2 тысячи рублей, в ту же сумму оценивалась и сама аренда. Залог также составил еще три тысячи рублей.

При заселении хозяйка показала на прибор, похожий на камеру, но заверила, что это датчик движения и его ни в коем случае нельзя трогать или отключать, говорится в статье. В противном случае паре пригрозили выселением.

Его трогать запрещаю, двигать нельзя, поворачивать его нельзя, выключать его нельзя. Если вы его выключите, я вас выставлю, — рассказал порталу петербуржец.

При этом он все равно решил проверить устройство, которое оказалось скрытой камерой. Хозяйка квартира на возмущенные сообщения ответила, что отключение видеонаблюдения стоит дополнительно 10 тысяч рублей, на что мужчина отказался пойти.

В итоге арендодатель заблокировала петербуржца в соцсетях, а деньги за проживание не вернула, отметили авторы статьи. Полиция состава уголовного дела в инциденте найти не смогла.

Ранее юрист Константин Зиновьев предупредил, что в случае обнаружения скрытой камеры в раздевалках, банях, туалетах или массажных комнатах с владельца заведения можно потребовать неограниченную сумму денег в качестве компенсации морального вреда. Окончательную сумму установят уже в суде, констатировал он.