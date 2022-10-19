Власти Херсона заявили, что город превращается в крепость Стремоусов: Киев стянул к линии фронта наемников и технику, Херсон превращается в крепость

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Киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области много наемников и военной техники, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, опасений насчет сдачи Херсона нет, и речь идет об оборонительных действиях.

Город Херсон превращается в крепость, — подчеркнул Стремоусов.

Ранее Стремоусов сообщил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в самое ближайшее время. По его словам, не исключены обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области.

В свою очередь, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо записал новое обращение к жителям региона, в котором заявил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. В связи с этим он объявил об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Жителям региона, которые решают переехать дальше, в другие субъекты РФ, правительство предоставит жилищные сертификаты.

Он также предупредил, что существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.