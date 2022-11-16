Власти Запорожья заявили о готовящемся Украиной наступлении Рогов: Украина намерена начать широкомасштабное наступление в Запорожской области

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Украине хотят активизировать боевые действия. По его словам, Киев планирует до конца года начать широкомасштабное наступление в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь. По крайней мере, киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов также добавил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки конфликта. Они могу появиться, когда украинской армии будет нанесен ряд существенных поражений, считает член главного совета ВГА. По его мнению, задачей российской стороны является приведение Киева в чувства.

Наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад, — рассказал Рогов.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.