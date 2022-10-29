Власти Запорожья сообщили об уничтожении боевиков из Чечни

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Член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении в регионе группы боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Он также отметил, что в Запорожье воюет много грузинских и польских наемников, передает РИА Новости.

В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, — цитирует агентство Рогова.

Ранее в МИД России заявили о росте числа иностранных наемников на Украине в последние месяцы. Большинство из них составляют англичане, американцы и поляки. В ведомстве подчеркнули, что увеличение количества наемников опасно, поскольку «НАТО становится стороной конфликта».

Попавший в плен майор киевского спецназа Руслан Груздь рассказал, что зарубежным наемникам выдают форму ВСУ, чтобы они не выделялись на общем фоне. Он также добавил, что в числе воюющих на стороне Киева иностранцев есть белорусы, грузины и новозеландцы.