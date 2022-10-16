Власти Запорожья сообщили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС Рогов: власти Украины сменили план по захвату ЗАЭС, выбрав для форсирования Днепра новое место

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские власти сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав новые места для форсирования Днепра — западную, северо-западную и юго-западную части Каховского водохранилища, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, до этого Киев неоднократно предпринимал попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища.

Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру, — сказал Рогов.

Он добавил, что ВСУ сосредоточили силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Как утверждает Рогов, в этих местах замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.

Ранее Рогов заявил, что украинские десантники намерены форсировать Днепр и захватить территорию ЗАЭС. По его словам, в рамках этого плана бойцы ВСУ уже пытались 12 октября определить опорные пункты безопасности на ЗАЭС, однако российские войска дали им отпор.