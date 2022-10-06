Власти Запорожья предложили создать в Бердянске военно-морскую базу Член ВГА Запорожья Рогов предложил создать в Бердянске военно-морскую базу

Фото: РИА Новости

Бердянский морской торговый порт

В Бердянске можно развернуть военно-морскую базу России, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, власти передадут Минобороны РФ всю военную инфраструктуру, оставшуюся в регионе еще с советских времен. В частности, речь идет о военном аэродроме под Мелитополем, военных полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.

Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске, — сказал Рогов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Азовское море с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем РФ. Он добавил, что это положит конец «провокациям Киева» и окончательно остановит попытки НАТО разместить в регионе военно-морскую базу. По его словам, Россия вернула себе то, что «некогда исторически принадлежало ей по праву».