Власти Запорожья обвинили Киев в препятствовании возвращению жителей домой Член администрации Рогов: Киев мешает уехавшим жителям Запорожской области вернуться домой

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинские власти в том, что те создают препятствия для возвращения уехавших жителей Запорожья обратно в регион. По словам чиновника, желающих вернуться насильно отправляют в лагерь для беженцев. Слова Рогова приводит РИА Новости.

Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой, — сказал представитель администрации.

По его мнению, Киев опасается, что на Западе осознают желание людей жить в составе России.

Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.