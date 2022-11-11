Власти Запорожья назвали условия эвакуации жителей Балицкий: эвакуация жителей Запорожской области возможна в случае повышенной угрозы для жизни

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Власти Запорожской области могут принять меры по эвакуации жителей в случае повышенной угрозы их жизни, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, в настоящее время такой вопрос не рассматривается, передает ТАСС.

Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься, — цитирует Балицкого агентство.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области, чтобы не позволить им сконцентрироваться для атаки.

В Херсоне тем временем продолжается эвакуация мирных жителей. По словам мэра Александра Кобца, в настоящий момент в городе еще остаются 80-100 тысяч человек.