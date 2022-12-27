Власти Запорожской области сообщили об обмене гривен на рубли до 1 апреля

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов сообщил, что обменять в регионе гривны на рубли можно будет до 1 апреля 2023 года. С 1 января хождение украинской валюты в области прекратится, но у жителей остается еще три месяца, чтобы перевести оставшиеся гривны на рубли через банки, пишет РИА Новости.

Причем, обменять можно как банкноты, так и монеты. Физлица смогут обменять гривну до 1 апреля 2023 года. Пока без ограничения суммы, — рассказал Кольцов.

Некоторые ограничения коснутся только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые должны будут составить специальные акты с указанием сумм выручки в гривнах, которые у них останутся по состоянию на 00:00 31 декабря 2022 года, а затем передать эти акты в местные банки до 20 января 2023 года.

Глава региона предупредил, что после 20 января эти акты приниматься уже не будут. А после приема у юрлиц и предпринимателей будет возможность обменять на рубли зафиксированные суммы. В настоящее время курс гривны к рублю в Запорожской области составляет 1,25. С 1 января 2023 года все цены в Запорожской области будут исключительно в рублях.

Ранее работающие в Херсонской области банки уже приступили к обмену гривны на рубли, хотя такие операции должны были начаться только в 2023 году. Власти порекомендовали местным жителям не затягивать с обменом, напомнив, что оборот украинской валюты на территории области полностью прекратится с января.