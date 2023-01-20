Рогов сообщил об активизации боевых действий в Запорожской области Рогов: в Запорожской области активизировались боевые действия по всей линии фронта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в украинских войсках в сравнении с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух, а благодаря качественным, быстрым и четким действиям Вооруженных сил Российской Федерации фронт оказался на грани обрушения. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия, — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что силы армии России перешли в локальное наступление в районе города Орехов на территории Запорожской области. Он рассказал, что ВС РФ удерживают уже занятые позиции и берут под свой контроль все большую территорию области.

Также Рогов уточнил, что российская армия на указанной территории немного сдвинула линию фронта. Бойцы ВСУ были вынуждены, по его словам, отойти на запасные рубежи. При этом он добавил, что сам город Орехов в настоящий момент контролирует армия Украины.