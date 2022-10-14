Власти Запорожской области опровергли сообщения об эвакуации Балицкий: ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи

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Евгений Балицкий

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации мирных жителей из региона не может быть и речи. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что к нему обращаются местные жители с вопросами о возможной эвакуации. Балицкий назвал данную информацию недостоверной.

Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме, — заверил Балицкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на линии боевого соприкосновения в регионе отмечается предельное напряжение, войска готовы отразить попытки прорывов и провокаций. По его словам, сегодняшние попытки прорыва могут быть приурочены к годовщине освобождения Запорожья от нацистской оккупации в 1943 году.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Прежде замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов говорил, что о массовой эвакуации граждан речи не идет. Организацию выезда людей он объяснял участившимися обстрелами региона со стороны ВСУ.