Власти закроют пляжи Севастополя до 25 июня после атаки ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Пляжи «Любимовка» и «Учкуевка», на которые при атаке ВСУ упали фрагменты ракет, останутся закрытыми до вторника, 25 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Они откроются не ранее вечера 25 июня.

Ориентировочно до завтра до вечера и «Любимовка», и «Учкуевка» закрыты будут, — заявили в пресс-службе.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города из-за ракетной атаки со стороны ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения.

Развожаев также сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двоих детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за ракетной атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане могут стоять одни и те же лица. Он назвал произошедшее в российских регионах бесчеловечными преступлениями.

В пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что причастность США к трагичному обстрелу Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы.