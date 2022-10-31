Власти Забайкалья заместили развлечения патриотическим воспитанием Власти Забайкалья отказались от развлекательных мероприятий в домах культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В учреждениях культуры Забайкалья теперь не будут проводиться развлекательные мероприятия, вместо них там будут заниматься нравственно-патриотическим воспитанием «не только подрастающего поколения, но и жителей», рассказала вице-премьер региона Татьяна Цымпилова в эфире телеканала «Россия 24. Чита». По ее словам, впредь все мероприятия в стенах этих учреждений должны проходить «с посылом на победу, любовь к отчизне, к семье», поскольку не все понимают «серьезность ситуации в стране».

Чиновница добавила, что культурные мероприятия в регионе будут осуществляться под лозунгом «все для фронта, все для победы». В качестве примера она привела концерты, которые проходили во время Великой Отечественной войны.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила возродить «на фоне складывающейся военно-политической обстановки» бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для граждан призывного возраста. По ее словам, в ряде регионов активисты уже открыли подобные курсы на общественных началах, но они платные, курс из 10 занятий обойдется более чем в 60 тысяч рублей.