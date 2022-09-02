Губернатор Забайкалья отреагировал на герб Украины на грамотах в детсаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Забайкалья извинился перед родителями воспитанников детского сада № 73 в Чите, где детям выдали грамоты с изображением украинского трезубца. На своей странице во «Вконтакте» он разместил пост, в котором назвал этот инцидент «кощунственным случаем». Осипов заверил, что местные власти провели проверки в учреждении, по итогам которых были уволены заведующая детским садом и воспитатель.

Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту, — высказался Осипов.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки Забайкалья сообщили, что руководителя и воспитателя детского сада № 73 в Чите уволили после вручения детям грамот с изображением герба Украины — трезубцем. В ведомстве добавили, что причиной инцидента стали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности» сотрудников учреждения.

Накануне источник, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что воспитатель читинского детского сада № 73 скачал грамоты с изображением герба Украины — трезубцем — в интернете, без злого умысла. Он подчеркнул, что сотрудник учреждения просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины. Собеседник добавил, что грамоты отпечатали в самом детском саду.