Власти Забайкалья объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/60eed782-3ec1-11eb-8988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Забайкалье 31 декабря объявлено выходным днём. Об этом заявил глава региона Александр Осипов в видеообращении в Instagram.

Он отметил, что соответствующее решение было принято по итогам голосования среди жителей края, а также с учётом того, что объявление последнего дня года нерабочим поддерживается в большинстве регионов страны.

Кроме того, по словам губернатора, местные власти учли и ситуацию с коронавирусом. Ограничение контактов между гражданами, в том числе и на работе, будет способствовать снижению распространения заболевания.

Осипов пояснил, что рабочий день переносится с 31 декабря на 26-е. При этом добавил, что «близкие ему по духу» трудоголики могут выйти на работу в оба эти дня.

Ранее сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что этот вопрос остаётся на усмотрение регионов. Официально 31 декабря — рабочий день.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы предложили перенести выходной день с 8 января на 31 декабря. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. По мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, такое нововведение позволит гражданам «нормально подготовиться» к «общему главному торжеству» в ночь на 1 января.