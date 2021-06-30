Власти ЯНАО ввели новые правила въезда из-за COVID

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ужесточают меры безопасности. С 3 июля въезд в регион будет возможен только при наличии сертификата о прививке от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Проверка наличия сертификатов или ПЦР-тестов у пребывающих в округ будет проводиться в аэропортах и на вокзалах. На пассажиров, у которых они отсутствуют, будут составлены административные протоколы.

Жители ЯНАО, возвращающиеся в регион после пребывания за его пределами более пяти дней, также обязаны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Это требование не распространяется на вакцинированных и тех, кто может подтвердить наличие антител класса G соответствующим документом.

Новые правила введены по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. По его словам, они призваны сдержать распространение инфекции и свести к минимуму прибытие на Ямал заболевших людей.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели с 27 июня локдаун сроком на две недели. Все предприятия закрываются. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, пресса и жизнеобеспечивающие службы.