Власти Ямала первыми на Урале объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/fac9a388-3d3a-11eb-86a0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа первыми из регионов Уральского федерального округа объявили 31 декабря выходным днём.
Да, это перенос рабочего дня на 19 декабря, — цитирует ТАСС собеседника агентства в правительстве региона.
Перенос выходного дня действует для органов государственной власти и муниципального управления. В правительстве региона заявили, что получили много запросов, чтобы 31 декабря был выходным днём.
Мы приняли решение на этой неделе поработать побольше, субботу сделать рабочим днем, чтобы 31-е сделать полноценным выходным, — заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
Он выразил надежду, что многие организации присоединятся к такому решению и пойдут навстречу коллективам.
Как писал NEWS.ru, уже шесть регионов России объявили 31 декабря выходным днём. Первыми это сделали власти Белгородской области, затем аналогичное решение приняли в Крыму, в Орловской и Курской областях. Рабочий день будет перенесён на 26 число. Также последний день 2020 года объявили выходным в Ставропольском крае и Татарстане.
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