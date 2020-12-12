Власти Ямала первыми на Урале объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/fac9a388-3d3a-11eb-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа первыми из регионов Уральского федерального округа объявили 31 декабря выходным днём.

Да, это перенос рабочего дня на 19 декабря, — цитирует ТАСС собеседника агентства в правительстве региона.

Перенос выходного дня действует для органов государственной власти и муниципального управления. В правительстве региона заявили, что получили много запросов, чтобы 31 декабря был выходным днём.

Мы приняли решение на этой неделе поработать побольше, субботу сделать рабочим днем, чтобы 31-е сделать полноценным выходным, — заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Он выразил надежду, что многие организации присоединятся к такому решению и пойдут навстречу коллективам.

Как писал NEWS.ru, уже шесть регионов России объявили 31 декабря выходным днём. Первыми это сделали власти Белгородской области, затем аналогичное решение приняли в Крыму, в Орловской и Курской областях. Рабочий день будет перенесён на 26 число. Также последний день 2020 года объявили выходным в Ставропольском крае и Татарстане.