Власти Якутска сообщили об отмене парада Победы

https://static.news.ru/photo/85af743a-aee5-11ea-808a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Якутска заявила об отмене парада Победы из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу.

В пресс-службе окружной администрации отметили, что в связи с пандемией в городе запрещено проведение массовых мероприятий.

Парада Победы или шествия в Якутске не будет, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

За минувшие выходные количество случаев коронавируса в регионе достигло 3122, за последние сутки выявлены 85 заболевших, в том числе 71 случай — в Якутске. С 15 июня в городе стартовал первый этап ослабления ограничительных мер. С понедельника открываются парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, спа-центры, массажные кабинеты и магазины, которые расположены в жилых домах с отдельным входом.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение отменить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ради сохранения здоровья людей.

За сутки в России зарегистрировано 8246 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 537 210.По выздоровлении выписаны 4489 граждан. За всё время исцелились 284 539 жителей, 7091 — умер. Число летальных исходов составляет 1,3% от всех заразившихся.