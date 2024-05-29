Власти Якутии оценили ущерб от паводка в регионе Вице-премьер Якутии Садовников: ущерб от паводка составит около 1,6 млрд рублей

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Якутии ущерб, который паводок нанес региону, может составить минимум 1,6 млрд рублей, рассказал в беседе с ОТР первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. По его словам, сумма еще будет проверяться.

Предварительно, мы выходим на сумму в миллиард шестьсот с лишним. Эта сумма, безусловно, будет проверяться. И, конечно, хотелось, чтобы мы, являясь глубоко дотационным регионом, хотелось помощь получить и федеральную, — объяснил вице-премьер.

Садовников отметил, что правительство уже выделило деньги на компенсацию и уже был выплачен первый транш материальной помощи. Самый большой ущерб паводок нанес Намскому району республики, где сейчас убирают поваленные деревья, разрушенные постройки и расчищают дороги от мусора.

От половодья в Якутии пострадало около 3,5 тысячи человек. Кроме того, паводок подтопил больше 800 домов в Намском, Нюрбинском и Олекминском районах.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал властям предоставить гражданам, пострадавшим от паводков, отгулы и отпуска для восстановления приемлемых условий жизни. Речь идет о жителях Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

До этого Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный регионам от паводков, чтобы успеть начать восстановление жилого фонда до завершения летнего сезона. Президент подчеркнул важность проведения оценки без задержек.