Власти Воронежа оценили разрушения после падения беспилотника ВСУ Мэр Кстенин: в Воронеже повреждены девять домов из-за падения беспилотника

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили по Воронежу беспилотным летательным аппаратом, в результате падения его обломков повреждения получили девять жилых домов, сообщил в Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. Кроме того, был поврежден один автомобиль. По словам Кстенина, в домах зафиксированы разные повреждения — от осыпавшейся штукатурки до выбитых окон.

За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов. Возгораний по ним не было, если гражданам потребуется временное жилье — предоставим. Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки, — написал мэр.

При падении обломков беспилотника также была повреждена крыша склада комбината благоустройства. В городе продолжается оценка повреждений, всем пострадавшим будет оказана помощь. Кстенин подчеркнул, что средства на это есть.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении четырех домовладений в Воронеже при атаке украинского беспилотника. Кроме того, была ранена местная жительница 1956 года рождения. Женщина находится в состоянии средней тяжести.