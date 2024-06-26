Власти Воркуты назвали число пострадавших при сходе поезда Власти Воркуты: при сходе пассажирского поезда в Коми пострадали 20 человек

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

Около 20 пассажиров поезда Воркута — Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты в Telegram-канале. При этом эвакуация пассажиров поезда возможна только железнодорожным транспортом — вокруг тайга и болота. Медики из Инты также направлены на место по железной дороге.

Из 200 человек (примерно) около 20 пострадавших, из них трое тяжелых, — сообщает администрация Воркуты.

В администрации добавили, что два санитарных вертолета Ми-8МТВ вылетели из Усинска, ожидаются еще два борта из Сыктывкара и Ухты. Отмечается, что пострадавших отвезут в ЦРБ. Остальных расселят в гостиницах, ПВР, школах и других учреждениях соцсферы.

Также сообщалось, что в результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Местный житель Иван в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал, что граждане выезжают на помощь пострадавшим при ЧП с поездом. Он вспомнил, что три года назад уже было похожее происшествие.

РЖД сообщают, что в пассажирском поезде Воркута — Новороссийск, который сошел с рельсов в Коми, находились 232 человека. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков, погибших нет. В компании пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Также после происшествия был создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.