В Вологодской области запретят использовать дроны Жителям Вологодской области запретят использовать дроны с 1 сентября

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Оперативный штаб Вологодской области принял решение ввести запрет на использование беспилотников на территории региона, сообщается на официальном портале областного правительства. В пресс-службе отметили, что ограничения вступят в силу уже с 1 сентября. Запрет вводится с целью предотвращения использования дронов для сбора разведывательных данных Вооруженными силами Украины.

В средствах массовой информации мы практически ежедневно видим негативные последствия неправомерного применения беспилотников в других регионах нашей страны. Поэтому с 1 сентября решением оперативного штаба мы вводим запрет на использование в Вологодской области беспилотных летательных аппаратов, — заявил глава региона Олег Кувшинников, выступая на заседании членов оперативного штаба.

Губернатор поручил разработать соответствующий нормативно-правовой акт, закрепляющий ограничение. Согласно действующему законодательству, нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой наказание в виде штрафа. Однако в случае, если использование дронов привело к более тяжким последствиям, злоумышленнику может грозить уже уголовное наказание.

В начале июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также ввел запрет на использование беспилотников. Ограничения будут действовать вплоть до снятия режима, введенного президентским указом о мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи c военным положением в новых регионах.