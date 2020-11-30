Власти Владивостока развернули полевые кухни для пострадавших от урагана

https://static.news.ru/photo/59e1c332-3318-11eb-b3a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

Власти Приморского края продолжают устранять последствия случившихся десять дней назад урагана и ледяного дождя. Жителям Владивостока восстановили электроснабжение, а остров Русский до сих пор отрезан от материка.

Во Владивостоке для нуждающихся развернули полевые кухни, где раздавали до 12 тысяч порций горячей еды ежедневно. Также городские власти снабжали нуждающихся водой и газовыми баллонами для портативных печей, передаёт ОТР.

В городе Артёме без тепла и света остались 3,5 тысячи человек. Военные и спасатели организовали пункты обогрева, где также можно поесть и зарядить телефон.

Вот эти раздачи и кормёжки – всё это до лампочки. А если пожилой человек, он не может идти? Дали бы мне этот пакет – я не смог бы его донести, потому что у меня сердце не работает, - возмутился житель Артёма Александр Николюк.

На ликвидацию последствий стихии Приморскому краю выделили 700 млн рублей. Во Владивосток доставили электрогенераторы из государственного резерва. Также в город привезут башенные краны, электрические кабели и оборудование для ремонта сетей. На помощь аварийным бригадам прибыли специалисты из Амурской области.

На остров Русский в настоящее время можно добраться только на пароме. Вантовый мост закрыли из-за обледенения. Очисткой сооружения занимается бригада промышленных альпинистов из Приморья и Хабаровского края. Работа на сильном ветре и морозе идёт с утра до позднего вечера. Движение по мосту могут открыть на следующей неделе.

Как передавал NEWS.ru, руководителя административно-территориального управления (АТУ) острова Русский Ирину Пан отстранили от должности из-за бездействия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.