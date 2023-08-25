Власти Владивостока призвали жителей срочно покинуть пригород Администрация Владивостока призвала жителей эвакуироваться из-за подтоплений

Фото: Вячеслав Воякин /газета «Владивосток» /ТАСС

Жителям пригорода Владивостока следует срочно покинуть свои дома из-за подтоплений после сброса воды из Богатинского водохранилища, заявил в Telegram-канале администрации города заммэра Дмитрий Свитайло. Он подчеркнул, что сейчас на территории города функционируют пункты временного размещения, он настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться туда.

Соберите личные вещи и перейдите в пункты временного размещения. <...> Жители подтапливаемых районов устья реки Богатая, пожалуйста, не игнорируется сообщения администрации о необходимости эвакуации, — сказал заммэра Владивостока.

Наводнение во Владивостоке и пригородах началось из-за сброса воды с Седанкинского и Богатинского водохранилищ после проливных дождей. Около 70 тысяч жителей Владивостока ранее остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней.

В Москве прошел сильный ливень 20 августа. Некоторые улицы столицы оказались затопленными. По данным синоптиков, выпало 43 миллиметра осадков, что составило 55% месячной нормы. Ливень стал причиной гибели восьми человек — участников незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки. В числе жертв стихии оказались трое подростков. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.