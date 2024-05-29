Власти Владимира высказались об инциденте с фотографией служащего ВСУ Мэрия Владимира сообщила о проверке инцидента с фотографией служащего ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба администрации Владимира объяснила NEWS.ru инцидент с фотографией украинского пограничника. Мэрия города 28 мая в соцсетях поздравила сотрудников российской погранслужбы таким кадром. Позднее картинку удалили.

По данному инциденту проведена внутренняя проверка. С теми, кто опубликовал материал, проведена разъяснительная беседа, рассмотрен вопрос о дисциплинарном взыскании, — поделились представители мэрии Владимира.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей успели сделать скриншоты с поздравлением. На фотографии украинский пограничник представлен с соответствующей эмблемой на берете.

Президент России Владимир Путин в День пограничника поздравил личный состав и ветеранов погранслужбы ФСБ РФ с профессиональным праздником. Глава государства назвал эту дату символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны. День пограничника в России отмечают 28 мая. Российский лидер также поблагодарил сотрудников погранслужбы за добросовестную службу и защиту суверенитета страны. Особый акцент Владимир Путин сделал на срыве неоднократных попыток прорыва диверсионных групп на территорию РФ.