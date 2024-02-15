Власти Владимира решили не переименовывать остановку в честь участника СВО

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Роман Кутузов во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Топонимическая комиссия Владимира приняла решение не переименовывать остановку «Улица Пугачева» в остановку «Сквер имени Героя России Романа Кутузова», сообщает издание «Зебра ТВ». По его данным, остановку планировали переименовать в честь генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

В решении комиссии указывается, что топонимисты считают переименование остановки нецелесообразным. По их мнению, во Владимире в достаточной степени увековечена память Героя России. В частности, в городе уже существуют улица и школа, названные в его честь, а также установлен памятник. Кроме того, нынешнее название остановки «Улица Пугачева» является важным ориентиром для горожан, так как она связывает основные жилые районы Владимира.

В ходе рассмотрения данного вопроса комиссия посчитала нецелесообразным переименовывать существующее наименование остановки общественного транспорта «Улица Пугачева» в «Сквер имени Героя России Романа Кутузова», — говорится в решении комиссии.

Сенатор Сергей Цеков ранее предложил переименовать улицы в отдельных населенных пунктах Крыма. Он подчеркнул, что некоторые из них носят имена бывшего президента США Рональда Рейгана, а также бывших президентов Украины Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. В 2022 году с аналогичным предложением выступил глава республики Сергей Аксенов.