Режим ЧС ввели в одном российском регионе из-за ливней Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за сильных ливней

Фото: АМС г. Владикавказа

Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за мощнейших ливней, он начинает действовать с 18:00, сообщается в Telegram-канале администрации. В городе затоплены дома, зафиксированы различные разрушения. В мэрии также создана комиссия, которая оценит ущерб, нанесенный стихией.

В администрации местного самоуправления Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Глава города Вячеслав Мильдзихов оценил масштабы разрушения. На месте ему показали множество поваленных деревьев, застрявшие машины, размытые дороги и затопленные проезжие части.

В июне в Сочи из-за сильного ливня из берегов вышла река Мацеста. Вода разлилась по городу, были зафиксированы подтопления жилых дворов и автомобилей. Кроме того, в городе был поврежден газопровод.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил руководству бальнеологического курорта «Мацеста» перенести процедуры для отдыхающих. Администрация временно закрыла пляжные территории до полного восстановления погоды.