Власти ужесточат контроль в регионах с «желтым» уровнем опасности В регионах с «желтым» уровнем опасности станут досматривать автомобили

В российских регионах с «желтым» уровнем террористической опасности станут досматривать автомобили, которые пересекают границы субъектов. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Машины будут проверять на предмет наличия внутри взрывчатки и оружия.

Проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ, — говорится в документе.

В соответствии с бумагой будут внесены дополнения в указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». Проверки пересекающих границы субъектов автомобилей рассматривается в качестве дополнительной меры безопасности.

Ранее в Белгородской области до 4 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности. 19 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что область трижды за сутки попала под обстрел ВСУ.

Последний на данный момент удар был нанесен 29-го числа. По словам областного главы, в результате удара армии Украины никто не пострадал. В одном из домов взрывной волной выбило стекла.