Власти Урала опровергли данные о 14 умерших пациентах за сутки в больнице

https://static.news.ru/photo/5421d278-3de2-11eb-8a32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Данные о том, что в лечебном учреждении Каменск-Уральского за сутки из-за перебоев в подаче кислорода умерли 14 граждан, не соответствуют действительности. Это показала проверка министра здравоохранения Свердловской области, передаёт пресс-служба регионального ведомства.

Накануне о якобы 14 скончавшихся сообщила местная жительница в социальной сети. Она написала, что в реанимационном отделении больницы в ночь на 8 декабря 2020 года 14 человек, в том числе её отец, умерли из-за сбоя системы подачи кислорода. Причиной гибели её родственника, по словам девушки, врачи указали коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), пишет РИА Новости.

В реанимации красной зоны, равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжёлых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов, — говорится в сообщении.

Минздрав подчёркивает, что не подтвердилась информация и о якобы возникших проблемах с обеспечением кислородом в больнице.

Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, в каких регионах России складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции. Самыми опасными, «светло-красными», являются три субъекта — Дагестан, Крым и Брянская область. «Тёмно-зелёные» с ярко выраженным затуханием — Москва, Кострома, Горный Алтая и Чукотка. «Светло-зелёных» — 23, ещё 55 регионы оказались в «оранжевой» зоне.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принимаемые ограничительные меры позволили затормозить рост числа ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 в городе. За последний месяц ситуация с коронавирусом в Петербурге была одной из самых драматичных. В этом году смертность в Санкт-Петербурге превысила рождаемость, кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы.