Власти Улан-Удэ назвали скамейку в честь блогера Ильи Варламова

В Улан-Удэ появилась лавочка, посвящённая популярному блогеру Илье Варламову. Назвать в его честь скамейку было решено после посещения урбанистом города.
Илья Варламов посетил столицу Бурятии ещё в марте этого года. Гуляя по городу, он обратил внимание на старую советскую лавочку во дворе дома по улице Буйко, 23. Тогда он своим подписчикам сказал, что «когда-то деды знали, что такое нормальная лавка». Его замечание не осталось без внимания.
Скамейку вывезли на базу комбината по благоустройству, где в течение нескольких дней она была отреставрирована. У лавочки восстановили повреждённые бетонные боковины, восстановили новые деревянные бруски и покрасили. После чего вернули на прежнее место. Кроме того, было решено назвать скамейку в честь Варламова, прикрепив к её верху соответствующую табличку,
Ранее, как писал NEWS.ru, в Вологодской области чиновники устроили торжественную церемонию по случаю установки скамейки. Лавочку решили установить напротив администрации села Сямжа. Примечательно, что сама администрация к скамейке не имеет никакого отношения, поскольку её приобрёл на собственные деньги и подарил селу местный житель. Однако этот нюанс не помешал чиновникам превратить установку лавочки в помпезный праздник. Улицу украсили разноцветными шариками, включили весёлую музыку, а в местных журналах вышли восторженные заметки о событии.
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