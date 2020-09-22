Власти Улан-Удэ назвали скамейку в честь блогера Ильи Варламова

https://static.news.ru/photo/1381af0c-fcb7-11ea-8699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

В Улан-Удэ появилась лавочка, посвящённая популярному блогеру Илье Варламову. Назвать в его честь скамейку было решено после посещения урбанистом города.

Илья Варламов посетил столицу Бурятии ещё в марте этого года. Гуляя по городу, он обратил внимание на старую советскую лавочку во дворе дома по улице Буйко, 23. Тогда он своим подписчикам сказал, что «когда-то деды знали, что такое нормальная лавка». Его замечание не осталось без внимания.

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

Скамейку вывезли на базу комбината по благоустройству, где в течение нескольких дней она была отреставрирована. У лавочки восстановили повреждённые бетонные боковины, восстановили новые деревянные бруски и покрасили. После чего вернули на прежнее место. Кроме того, было решено назвать скамейку в честь Варламова, прикрепив к её верху соответствующую табличку, пишет «МК в Улан-Удэ».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Вологодской области чиновники устроили торжественную церемонию по случаю установки скамейки. Лавочку решили установить напротив администрации села Сямжа. Примечательно, что сама администрация к скамейке не имеет никакого отношения, поскольку её приобрёл на собственные деньги и подарил селу местный житель. Однако этот нюанс не помешал чиновникам превратить установку лавочки в помпезный праздник. Улицу украсили разноцветными шариками, включили весёлую музыку, а в местных журналах вышли восторженные заметки о событии.