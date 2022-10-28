Власти укрепили Херсон на случай прорыва ВСУ Власти Херсонской области заявили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что столицу региона города Херсон укрепили на случай прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавила, что повсеместно идет укрепление первых этажей зданий с помощью мешков с песком. По словам Губаревой, это позволит защититься и отбить атаки в черте города, сообщает РИА Новости.

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, — рассказала Губарева.

Она назвала меру превентивной и добавила, что снижение числа жителей позволит лучше выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».