Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что столицу региона города Херсон укрепили на случай прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавила, что повсеместно идет укрепление первых этажей зданий с помощью мешков с песком. По словам Губаревой, это позволит защититься и отбить атаки в черте города, сообщает РИА Новости.
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, — рассказала Губарева.
Она назвала меру превентивной и добавила, что снижение числа жителей позволит лучше выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».