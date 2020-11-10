Власти Удмуртии рассмотрят жалобу на убивающую кур «чупакабру»

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После того как жительница удмуртской деревни Малая Венья написала письмо главе региона Александру Бречалову с просьбой разобраться с «чупакаброй», которая потрошит кроликов и кур, он дал поручение руководству Завьяловского района разобраться в ситуации.

Женщина попросила отнестись к этому вопросу серьёзно, и Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях прочитал её письмо.

Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, утром также погибли, как и у соседей, — сообщила жительница деревни.

Бречалов, прочитав обращение сказал, что «так и не понял, кто такая чупакабра», но попросил главу района посмотреть, «что там у вас в Малой Венье».

«Чупакабра» — мифический «козий вампир», которого никто и никогда не видел, но слухи о нём распространяются от Латинской Америки до России. О такой нечисти рассказывали в прошлом году и в Башкирии. Жителей Благовещенска тогда успокоило местное Минприроды, пояснив, что на домашних животных могут нападать хорьки, куницы или собаки.

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