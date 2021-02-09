Власти Удмуртии отменяют обязательный масочный режим

https://static.news.ru/photo/5ea0edd2-6b10-11eb-a208-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим, введённый в Удмуртии из-за распространения коронавируса, с 12 февраля будет носить рекомендательный характер, заявил глава региона Александр Бречалов.

Кроме того, с 10 февраля будут сняты ограничения на работу кафе и ресторанов.

Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов, — рассказал он время прямого эфира во «ВКонтакте».

Также политик сообщил, что при торжественной регистрации брака в загсах число гостей может быть увеличено до 20, а администрация детских садов вместе с родителями получит право разрешать родственникам посещать мероприятия. Аналогичное правило распространяется на детские секции и кружки, персонал которых вместе с родителями сможет принять решение о возобновлении занятий.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Удмуртии находится под контролем. Сейчас свободно 982 койки для заражённых, почти половина из них расположена в специальных центрах.

Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будут переведены в штатный режим работы. Планируется оставить 1621 койку в COVID-центрах, — добавил он.

Глава региона отметил, что в декабре 2020 года коек было почти три тысячи. В качестве одной из причин стабилизации ситуации он назвал вакцинацию, которую прошли 986 человек (привиты вторым компонентом, первым — 10 027). Такое заявление он сделал в ходе прямого эфира в своих социальных сетях.

При этом население Удмуртской Республики составляет почти 1,5 млн человек.

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов допустил вероятность третьей волны пандемии. По его мнению, это произойдёт, если на территорию страны проникнут новые штаммы. В частности, речь идёт о британском, южноафриканском и бразильском видах вируса, писал NEWS.ru.