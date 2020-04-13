Власти Удмуртии ограничат въезд и выезд во все города республики

Фото: pixabay.com/ru/users/alexey_marcov-8003626

Онлайн-трансляции богослужений из храмов Санкт-Петербурга с начала апреля собрали более 800 тысяч просмотров. Как сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, около 300 тысяч просмотров пришлись на последние три дня, когда православные праздновали Лазареву субботу и Вход Господень в Иерусалим.

С 1 по 5 апреля было около 400 тысяч просмотров, с 6 по 9 апреля — 148 тысяч, и 290 тысяч — за последние три дня, — сообщила ТАСС Родоманова....