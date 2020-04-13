Власти Удмуртии ограничат въезд и выезд во все города республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении ограничений на въезд и выезд во всех городах республики в связи с пандемией коронавируса. В Глазове ограничения начнут действовать с 17 апреля, в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Можге — с 20 апреля.
Мы приняли решение ограничить въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах городов нашей республики, — сообщил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» Бречалов.
Он уточнил, что ограничение не будет распространяться на сотрудников спецслужб и тех, кто въезжает в города «для исполнения трудовых обязанностей в разрешённых видах деятельности». Въезд будет осуществляться через специально оборудованные КПП.
В настоящее время в Удмуртии зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, в деревне Баграш-Бигра и селе Малая Пурга действует карантин.
Как писал NEWS.ru, жителей Чечни обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели. Спикер парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оперативный штаб, призвал население соблюдать режим самоизоляции. Он подчеркнул, что другого пути остановить распространение коронавируса нет. Власти Чечни первыми в России ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов.
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