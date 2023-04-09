Власти Тувы вступились за избившую детей учительницу Министр образования Тувы и директор школы вступились за учительницу, бившую учеников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьный класс

Примирительная встреча с учениками и педагогом прошла в городе Кызыле, сообщила министр образования Республики Тува Елена Хардикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Видео из школы № 3, на котором педагог бьет непослушных учеников и выкручивает им уши, появилось в Сети на днях. Хардикова отметила, что ученики сами спровоцировали пожилую учительницу на рукоприкладство.

Случай, который произошел в одной из школ города Кызыла, показал нам, что инициаторами конфликта и провокаторами стали ученики, неоднократно проявлявшие неуважительное отношение к учителю. После выяснения обстоятельств дела и проведения служебной проверки приняты управленческие решения в поддержку учителя, — пишет Хардикова.

Министр также отметила, что заявление учителя об увольнении отозвано. Администрация школы провела примирительную встречу сторон, на которой родители и дети принесли извинения учителю, а учительница принесла свои извинения. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Директор школы Наталья Заболотнева в разговоре с изданием «Подъем» пояснила, что педагогу 65 лет, ее сын находится в зоне СВО и дольше недели не выходит на связь, из-за чего она находится в стрессе.

65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. А это учитель родного языка, родноведов вообще нет. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки. Я переживаю за ее душевное состояние. Я ей скорую вызывала, давление 200, уколы ставили, — говорит Заболотнева.

Проверку в отношении учительницы 8 апреля начало местное управление СКР. На видео подростки, по отношению к которым женщина применяла силу, смеялись, как и их одноклассники.