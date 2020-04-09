Власти Тюмени ввели карантин для приезжих их Москвы и Петербурга

Лица, приезжающие в Тюменскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее распоряжение отдано главой региона Александром Моором.
О своём прибытии в область граждане должны сообщать на горячую линию по коронавирусу.
В региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19
В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.
В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в крымском управлении Роспотребнадзора предложили местным властям в обязательном порядке отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех, кто прибывает на полуостров из Москвы и Подмосковья. Глава республики эту идею поддержал.
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