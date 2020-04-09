Власти Тюмени ввели карантин для приезжих их Москвы и Петербурга

https://static.news.ru/photo/85a92f5a-7a45-11ea-8cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт Рощино/facebook.com

Лица, приезжающие в Тюменскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее распоряжение отдано главой региона Александром Моором.

О своём прибытии в область граждане должны сообщать на горячую линию по коронавирусу.

В региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19 уточнили , что приехавшие из других субъектов граждане могут пройти карантин по месту пребывания или в обсерваторе. Постоянно проживающие в регионе могут самоизолироваться у себя дома.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в крымском управлении Роспотребнадзора предложили местным властям в обязательном порядке отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех, кто прибывает на полуостров из Москвы и Подмосковья. Глава республики эту идею поддержал.