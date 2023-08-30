Власти Тульской области заявили об отсутствии нештатных ситуаций

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Тула, Россия

Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. При этом жители областного центра ранее заявляли о вспышках в небе.

Информации о нештатных ситуациях не поступало, — цитирует агентство пресс-службу.

Жители Тулы ранее рассказали о вспышках в районе предприятия «Тулачермет». Сообщалось о введении ограничений на полеты над регионом и соседними областями.

При этом над территорией Тульской области утром 29 августа средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, сообщали ранее в Министерстве обороны России. Уточнялось, что украинская армия использовала дроны самолетного типа. Громкие хлопки были слышны в промежутке между тремя и пятью часами утра. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в тот раз зафиксировано не было.

В ночь на 30 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты России с помощью беспилотников. Использовали при этом дроны самолетного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, уточнили в военном ведомстве.