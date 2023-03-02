Власти Тульской области назвали возможную причину взрыва в регионе В Тульской области заявили, что взрыв в регионе мог произойти из-за падения беспилотника

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Одной из возможных причин взрыва, который произошел в Киреевском районе Тульской области, могло стать падение беспилотного летального аппарата (БПЛА), сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин. Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash, дрон, упавший в Тульской области, был направлен на Щёкинскую ГРЭС.

Взрыв в Тульской области прогремел около восьми часов утра в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.

Ранее глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал. На месте происшествия работают представители силовых структур, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.