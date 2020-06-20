Власти Татарстана запретили проводить Сабантуй в городах

https://static.news.ru/photo/bd20afd4-b2db-11ea-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatarstan.ru

Власти Республики Татарстан разрешили провести народные гуляния по случаю традиционного праздника Сабантуй только в сёлах региона. В городах публичных мероприятий не будет.

Об этом 20 июня сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова, передаёт «Интерфакс-Поволжье». В Татарстане Сабантуй традиционно отмечают в начале лета, событие считается государственным праздником в республике. Глава региона ежегодно устанавливает дату его проведения отдельным указом. В 2020 году празднование Сабантуя назначено на 4 июля.

Принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населённых пунктах мы разрешаем проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учётом мнения населения, — процитировала пресс-секретарь слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

Галимова отметила, что Сабантуй в сёлах — это, как правило, небольшой праздник на природе, такое мероприятие не будет нести значительных эпидемиологических рисков. Однако торжества в сельской местности всё равно пройдут с обязательным соблюдением норм и требований Роспотребнадзора.

К 20 июня в Татарстане выявили 4152 случая коронавирусной инфекции. 3640 человек уже выздоровели, жертвами COVID-19 стали 11 больных. Власти республики постепенно снимают введённые из-за коронавируса ограничения. Так, как сообщал NEWS.ru, с 8 июня жителям региона разрешено находится на улице без защитных масок.