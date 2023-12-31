Власти Тамбова отменили массовые гулянья на Новый год Мэр Тамбова объявил об отмене массовых гуляний из-за трагедии в Белгороде

Фото: Администрация города Тамбова

Массовые праздничные гулянья по случаю Нового года в Тамбове будут отменены, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Косенков. Такое решение было принято после обстрела Белгорода. Глава города назвал неуместным проведение концертов в связи со случившимся. Вместо развлечений он призвал жителей встретить праздник дома с семьей.

Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети. Давайте встретим 2024 год вместе с родными и близкими, — написал Косенков.

Вместе с тем мэр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле в Белгороде. Он также выразил соболезнования и семьям погибших.

Ранее Минздрав опубликовал данные по пострадавшим и погибшим в результате атаки на Белгород 30 декабря. По данным ведомства, обстрел унес жизни 24 человек. Повреждения различной степени тяжести получил 131 житель. В больницах на данный момент находятся 93 пострадавших, среди которых 13 детей.