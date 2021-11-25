Власти Таганрога заявили о нехватке мест в моргах из-за коронавируса

В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель администрации города. По его словам, чтобы ликвидировать очереди, паталогоанатомы вынуждены помещать трупы в холодильные камеры, предназначенные для биопсийного материала.

В связи с тем, что занимаемые МБУЗ «Патолого-анатомическое бюро» Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции, - сказал собеседник агентства.

Представитель администрации рассказал, что для стабилизации ситуации было решено увеличить число вскрытий тел. Кроме того, по его словам, в настоящее время Управление здравоохранения города готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Также обсуждается вопрос о строительстве в Таганроге морга большей площади.

Ранее похожая ситуация произошла в городе в октябре 2020 года. Тогда в соцсетях появилось видео многочисленных мешков с телами умерших от короновируса пациентов. Как сообщалось, трупы лежали в коридоре Городской больницы скорой помощи на протяжении двух суток.