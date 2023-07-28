Власти Таганрога опровергли слухи о многочисленных взрывах

Фото: t.me/golubev_vu

Таганрог

Информация о многочисленных взрывах в Таганроге не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Достоверно известно о нейтрализации средствами ПВО двух ракет, уточнил глава региона.

Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику! Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области. Достоверно известно и подтверждено Минобороны России о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам, — сообщил Голубев.

По словам губернатора, в результате взрыва в больницу были доставлены 12 человек. Девять из них переведены в круглосуточный стационар, двое от госпитализации отказались, еще один находится на обследовании. Также одной из местных жительниц была проведена операция. На месте происшествия продолжают дежурить медики.

Взрыв в Таганроге прогремел около 17:15 28 июля. Жительница София в беседе с NEWS.ru уточнила, что грохот был слышен со всех концов города. В настоящий момент обстановка остается спокойной.

Слышала сильный удар, был сильный гул, думала гром. Но оказалось был взрыв. Как оказалось позже, его было слышно со всех концов города. Сейчас все спокойно, но улицу оцепили и перекрыли, никого не пускают, — рассказала София.

Ранее были опубликованы кадры из кафе, пострадавшего в результате взрыва. На видео запечатлена разрушенная кухня заведения, а также воронка, оставшаяся от взрыва.