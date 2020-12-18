Власти Свердловской области оставили 31 декабря рабочим днём

https://static.news.ru/photo/c6a61164-412b-11eb-b027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области, в отличие от многих других регионов России, 31 декабря останется рабочим днём. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Взвесив все за и против, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утверждённому Минтруда России, — написал он в Instagram в ответ на вопросы пользователей.

При этом глава области добавил, что руководители коммерческих структур могут принять собственные решения и сделать 31 декабря выходным, если для этого есть все условия.

Ранее сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что этот вопрос остаётся на усмотрение регионов. Официально 31 декабря — рабочий день.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме подготовили законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. По мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, такое решение является компромиссным. Оно не повлияет на общую продолжительность каникул, позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни и «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».