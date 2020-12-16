Власти Свердловской области опровергли слухи о грядущем локдауне

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В оперштабе Свердловской области по профилактике коронавируса опровергли сообщения в соцсетях о готовящемся в регионе локдауне.

Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось, — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Там добавили, что в регионе сохраняются ограничения, которые были ранее введены в связи с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, в области за время пандемии заболели 52,5 тысячи человек. Из них выздоровели 44,8 тысячи и умерли 1,2 тысячи человек.

В России за сутки было выявлено 26,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписаны 26,4 тысячи пациентов. За 24 часа скончались 596 пациентов. С начала пандемии в стране заразились 2,7 млн человек. Из них выздоровели более 2,1 млн, а жертвами инфекции стали 48,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области опровергли сообщения о смерти 14 человек за сутки в одной из больниц. По словам одной из местных жительниц, причиной смерти пациентов стал сбой системы подачи кислорода в реанимации. В областном минздраве заявили, что по результатам проверки гибель пациентов не зафиксирована и не подтвердилась информация о перебоях в обеспечении больных кислородом.